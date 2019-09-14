Пешие наряды дорожной полиции проводят в Баку профилактические мероприятия

В Баку пешие наряды дорожной полиции продолжают профилактические мероприятия. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку.

«В то время как в столице стремительно растет количество автомобилей, несомненным условием безопасности является культура вождения – ответственность в отношениях водителей и пешеходов. На дорогах осуществляются комплексные меры по регулированию этого процесса. На дорогах столицы налицо конкретные результаты работы по укреплению дисциплины пешеходов. Учитывая это, прекращена служба нарядов патрульно-постовой службы, командированных в дорожную полицию. Они отозваны на места постоянной службы. Тем не менее, исходя из необходимости сокращения административных проступков пешеходов, пешие наряды дорожной полиции продолжают профилактические меры в этом направлении. Участники движения должны сознавать, что малейшая неосторожность может привести к трагедии. Соблюдение правил — залог личной безопасности каждого», — говорится в сообщении Главного управления полиции столицы.