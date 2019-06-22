Пес по кличке Трамп победил во всемирном конкурсе самых уродливых собак

Пес по кличке Скамп-зе-Трамп победил во всемирном конкурсе самых уродливых собак. Владелица самого некрасивого пса Ивонна Моронес из Санта-Розы в Калифорнии получила приз — 3 тысячи долларов. Половину из них она пожертвует в приюты для животных.
Кличка собаки Scamp the Tramp буквально переводится — Негодяй Бродяга. Пятнистая лохматая собака с торчащими дредами выиграла у 18 собак — обладателей кривых лап, висящих языков, лупастых глаз, торчащих в разные стороны ушей, пишет argumenti.ru.
Ивонна Моронес подобрала бродячую собаку в 2014 году. Сейчас уродливый пес с хозяйкой участвует в акциях социальной поддержки, навещая местный дом престарелых детей в школах.