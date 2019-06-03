Первым рэпером состояние которого достигло $1 млрд стал Jay Z

Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.

По данным издания, наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne ($310 млн). Еще $220 млн он зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber. Кроме того, по $100 млн рэперу приносят его доли в коньячном бренде D»Ussé и стриминговом сервисе Tidal.

Jay Z также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.

18 декабря стало известно, что британский поп-музыкант Эд Ширан стал самым коммерчески успешным гастролирующим исполнителем 2018 года с результатом в $432,4 млн после 94 концертов в 53 городах.