Первым делом самолеты: В Баку вновь состоится авиаспоттинг

Международный аэропорт Гейдар Алиев анонсировал прием заявок на очередной официальный споттинг.

Как сообщает #, запланирован он на 4 мая.

Организаторы этого увлекательного мероприятия предоставят уникальную возможность фотографам запечатлеть взлеты и посадки самолетов, работу наземных аэродромных служб, буксировку воздушных судов и т.д.

Впервые азербайджанским фотографам будет предоставлен шанс сфотографировать легендарное грузовое судно Queen of the Skies, а также побывать внутри этого самолета.

Мероприятие будет проходить при сопровождении сотрудников PR-службы, а также Главного управления авиационной безопасности аэропорта (ATBI).

Принять участие в споттинге смогут как профессиональные фотографы, так и просто любители гражданской авиации. Никаких ограничений для участников нет, за исключением возраста: попасть на споттинг смогут лица 18+. Организаторы также обращают внимание на ограниченное количество мест, ввиду чего в первую очередь будут рассматриваться заявки фотографов, которые не принимали участие в ранее организованных споттингах.

Первый официальный споттинг в аэропорту Гейдар Алиев состоялся в 2016 году. Интерес к нему был огромный. Фотографы получили шанс побывать внутри самых популярных воздушных кораблей, запечатлеть детали интерьера самолетов, посидеть за штурвалом, и, конечно же, сделать снимки с разрешенных позиций на ВПП.

Сегодня в мире насчитывается огромное количество поклонников авиаспоттинга, которые соревнуются между собой за лучший снимок и активно делятся захватывающими кадрами в соцсетях.

Главная задача авиаспоттеров заключается в том, чтобы увидеть, описать и запечатлеть как можно больше разных самолетов, а после их систематизировать и похвастаться в Интернете.

Наблюдение за самолетами — самая массовая разновидность споттинга. Самые опытные споттеры стараются при съемке зафиксировать бортовой номер и узнать потом историю самолета на airfleets.net. Поэтому споттинг часто называют «коллекционированием впечатлений в чистом виде».

Впервые в странах СНГ официальный споттинг состоялся в 2004 году в московском аэропорту «Шереметьево».

В настоящее время, в связи с развитием технологий, в частности системы ADS-B в России набирает популярность радар-споттинг, в котором споттеры ведут наблюдение за воздушными судами, оборудованными системой ADS-B при помощи специальных приемников и программного обеспечения для отображения маршрута и других параметров полета.

Наиболее же известными в мире местами для споттинга принято считать пляж Махо рядом с аэропортом Принцессы Джулианы на острове Святого Мартина, сквер возле ресторана In-N-Out возле аэропорта Лос-Анджелеса, закрытый ныне Гонконгский аэропорт Kai Tak, аэропорт Амстердама, где вместо забора используется ров с водой, в результате чего открывается хороший вид на ВПП и пляж Май Кхао за аэропортом Пхукет в Таиланде.