Первый заместитель генпрокурора сделал заявление в связи с убийством в Агстафе

«В Азербайджане постоянно ведутся анализы в связи с умышленными убийствами на почве чести и других основаниях».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов.

По его словам, в результате этого ведутся определенные профилактические мероприятия: «В Азербайджане из года в год сокращается количество убийств, растет процент раскрываемости преступлений».

Говоря об инциденте с летальными исходами в Агстафе, Р.Усубов отметил, что между семьями длилась многолетняя вражда: «Должностные лица некогда, проводя серьезные беседы с семьями, призывали их к примирению. В свое время этого добились. В результате этого были сокращены сроки наказания. Несмотря на минувший долгий срок, Эльнур Сулейманов надумал отомстить и совершил преступление. В настоящее время министерство здравоохранения занимается здоровьем раненых».

| 2019-06-20T16:05:34+00:00 20 июня 2019, 19:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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