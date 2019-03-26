Первый пассажирский поезд прибыл в Грузию по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Пассажирский поезд, впервые запущенный по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), прибыл в Грузию, передает Новости Грузия.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения, подписанного в 2007 году. Реализация проекта началась в 2008 году. Церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Пассажирский поезд швейцарской компании Stadler запущен по БТК в тестовом режиме. Состав принадлежит компании «Азербайджанские железные дороги». Несколько дней назад поезд прибыл в Стамбул из Швейцарии. Из Турции поезд направился в Грузию по железной дороге Стамбул-Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку.

На грузинском участке железной дороги ширина колей несколько раз меняется, однако вагоны поезда Stadler оборудованы тележками с раздвижными колесными парами. Соответственно, смена колеи происходит без остановки поезда.

В общей сложности для эксплуатации на железнодорожной магистрали БТК «АЖД» закупили у Stadler 30 пассажирских вагонов пяти различных типов: 18 из них — спальные вагоны второго класса на 32 места в четырехместных купе, три вагона первого класса на 16 спальных мест в двухместных купе, по три вагона первого и второго класса по 20 спальных мест в каждом в двухместных купе и три вагона второго класса общей вместимостью 18 спальных мест, включая одно купе для инвалидов, а также вагон-ресторан на 28 сидячих мест.

Ожидается, что регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс начнут осуществлять в третьем квартале 2019 года.