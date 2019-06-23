Первый министр Шотландии не считает Джонсона подходящим кандидатом на пост премьера

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен не считает, что фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон обладает необходимой компетентностью для того, чтобы возглавлять правительство страны.

Об этом она заявила в интервью воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, выходящей на телеканале Sky News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос ведущей, будет ли Джонсон хорошим премьер-министром, глава правительства Шотландии сказала: «Нет. Если говорить кратко, то он [в 2016-2018 годах] был тем министром иностранных дел, который оставил наглядный след от своего пребывания на этом посту. Он не продемонстрировал никакой базовой компетентности, серьезности или практических навыков в этой должности». Она также высказала мнение, что приход Джонсона на пост лидера Консервативной партии «обернется катастрофическими последствиями» для тори.

По словам Стерджен, Brexit «нанес ущерб международной политической репутации Великобритании в последние пару лет» во многом потому, что являющийся апологетом идеи выхода страны из ЕС Джонсон подрывал эту репутацию в качестве руководителя Форин оффиса.