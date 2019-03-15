Первый матч «МЮ» – «Барса» перенесен в Англию

УЕФА автоматически перенес матчи «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной», обменяв их местами.

Согласно жеребьевке, «Барселона» должна была проводить первый матч дома, а ответный должен был пройти в Манчестере.

Однако из-за того, что календарь «Манчестер Сити» совпал с жеребьевкой «МЮ» по датам, игры «Юнайтед» перенесли, поскольку «Сити» был выше в таблице по итогам прошлого сезона.

В связи с этим первая игра пары «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Англии, а ответная – на «Камп Ноу». Соответственно, матчи «Ман Сити» с «Тоттенхэмом» остаются неизменными: первая – в Лондоне, ответная – в Манчестере.