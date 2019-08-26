Первый космонавт ОАЭ прошел 90 курсов подготовки к полету на МКС

«Аль-Мансури за год прошел более 1,4 тысяч часов и 90 курсов подготовки к полету», — сказал аль-Шаабани на пресс-конференции.

Аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди «вместе прошли много тренировочных курсов для подготовки к этому полету, который является важной вехой в современной истории ОАЭ», добавил он.

По его словам, два эмиратских космонавта начали тренировки с изучения русского языка в Центре подготовке космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке, поскольку это было основным требованием для подготовки к полету на корабле «Союз».

Аль-Шаабани также отметил, что подготовка к полету начнется 3 сентября с интенсивной тренировки обоих космонавтов.