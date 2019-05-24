Первый канал объявил всех участников «Голос. Дети» победителями

Все финалисты шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети» признаны победителями в рамках спецвыпуска программы после того, как победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой была аннулирована в связи с выявленной автоматизированной отправкой смс за одного из участников. Как передает ТАСС, об этом объявил в пятницу в эфире генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Мы с компанией Talpa — людьми, которые придумали этот формат, — обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова», — сказал Эрнст.