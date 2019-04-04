Первый испытательный полет корабля Starliner был перенесен

Американское космическое агентство NASA перенесло на август первый испытательный полет корабля Starliner компании Boeing. Об этом 3 апреля сообщается на сайте ведомства, сообщает iz.ru.

Решение о переносе было принято из-за ограничений запусков в апреле и мае, а также из-за намеченного на июнь старта ракеты Atlas V со спутником для американских ВВС. Отмечается, что даты полета будут подтверждены ближе к назначенному времени.

Ранее сообщалось, что запуск к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме намечается на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

| 2019-04-04T00:36:50+00:00 4 апреля 2019, 08:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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