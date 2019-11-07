Первый грузовой поезд из Китая в Европу пересек Турцию

Первый грузовой поезд из Китая в Европу проследовал через территорию Турции по новому транспортному коридору (Казахстан-Азербайджан-Грузия), сообщает Агентство Анадолу.

820-метровый China Railway Express проследовал по тоннелю Мармарай под проливом Босфор и движется к границе с Болгарией.

Путь в 11843 километра поезд преодолел за 12 дней.

В Турцию поезд прибыл по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Пунктом назначения поезда с грузом электротехники является Прага.

«Средний транспортный коридор», который также называют «Железным шелковым путем», сокращает расходы на транспортировку грузов из Китая в Европу и время в пути.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта была построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс. Общая протяженность БТК составила 826 километров.

| 2019-11-07T13:18:33+00:00 7 ноября 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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