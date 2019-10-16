Первый газ с месторождения «Абшерон» будет добыт в начале 2021 года

Добыча коммерческого газа с газоконденсатного месторождения «Абшерон», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, запланирована на начало 2021 года.

Об этом рассказал исполнительный директор Total E&P Azerbaijan Денис Лемаршаль.

По его словам, работы по бурению и очистке на разведочно-эксплуатационной скважине завершены, в настоящее время проводятся пусконаладочные работы.

По его словам, бурение проводится с помощью полупогружной буровой установки «Гейдар Алиев»: «Газ, добываемый в рамках первой фазы, будет направлен на внутренний рынок. Мы ведем переговоры с нашим партнером SOCAR относительно следующего этапа разработки месторождения».

Газоконденсатное месторождение «Абшерон» расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.