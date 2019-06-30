Первый экономический форум прикаспийских стран пройдет в Туркменистане

Первый Каспийский экономический форум пройдет в Туркменистане 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза», об этом передает IRNA.

«Первый Каспийский экономический форум состоится 12 августа в Авазе, на побережье Каспия, чтобы проложить путь к объединению совместной деятельности промышленных и торговых партнеров региона», — об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Предстоящий в августе нынешнего года первый Каспийский экономический форум является одним из стартовых событий стратегического характера в новейшей истории взаимоотношений прикаспийских стран, обусловленной функционированием такого важнейшего международно-правового документа, каковым является подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Как известно, этот основополагающий международно-правовой документ, в сконцентрированном виде отражающий результаты многолетнего переговорного процесса прибрежных государств Каспия, призван открывать широкие возможности и для реализации новых инвестиционных проектов на Каспии.