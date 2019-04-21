Первые выборы в Северной Македонии

В Северной Македонии — президентские выборы, первые с момента переименования страны. По этой причине наблюдатели рассматривают голосование как своего рода референдум. В любом случае, у главы государства нет права заблокировать Преспанское соглашение.

Собрать необходимое число подписей удалось трем кандидата.

Стево Пендаровски отражает курс правящей партии. Для него это уже вторые в карьере выборы. Именно его политологи считают лидером гонки.

Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Гордана Силяновска намеренно не использовала прилагательное «Северная» в ходе своей кампании. В то же время она поддерживает вступление в НАТО, из-за которого и пришлось пойти на компромисс с названием государства.

Третий кандидат, этнический албанец Блерим Река в своей программе больше говорит не о внешней политике, а проблемах мультиэтнической страны. В частности, обещает приложить усилия для признания официального статуса албанского языка.