Первые F-35 приземлятся в Турции в ноябре

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии проблем в реализации программы разработки и производства истребителя пятого поколения F-35. Пилоты и техперсонал из Турции продолжают проходить подготовку в США, отметил Акар.

Министр отметил, что несмотря на утверждения американской стороны о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом на ЗРК С-400, Турция пока не сталкивалась с преградами по данному вопросу.

Акар сообщил, что Турция получит первые самолеты F-35 в ноябре. Самолеты приземлятся на подготовленной авиабазе в турецкой Малатье.

По словам Акара, позиция Анкары по оборонному контракту с Россией предельно ясна. «Сохраняется угроза ракетных ударов по Турции. Не буду называть страну, но скажу, что существует возможность удара по Турции с любого направления», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства Турции также прокомментировал соглашение, подписанное с российским коллегой Сергеем Шойгу.

По словам Акара, Турция и Россия работают над созданием центра по координации действий в Идлибе.

| 2019-03-14T12:55:33+00:00 14 марта 2019, 13:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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