Первые F-35 приземлятся в Турции в ноябре

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии проблем в реализации программы разработки и производства истребителя пятого поколения F-35. Пилоты и техперсонал из Турции продолжают проходить подготовку в США, отметил Акар.

Министр отметил, что несмотря на утверждения американской стороны о вероятном приостановлении участия Анкары в программе F-35 в связи с контрактом на ЗРК С-400, Турция пока не сталкивалась с преградами по данному вопросу.

Акар сообщил, что Турция получит первые самолеты F-35 в ноябре. Самолеты приземлятся на подготовленной авиабазе в турецкой Малатье.

По словам Акара, позиция Анкары по оборонному контракту с Россией предельно ясна. «Сохраняется угроза ракетных ударов по Турции. Не буду называть страну, но скажу, что существует возможность удара по Турции с любого направления», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства Турции также прокомментировал соглашение, подписанное с российским коллегой Сергеем Шойгу.

По словам Акара, Турция и Россия работают над созданием центра по координации действий в Идлибе.