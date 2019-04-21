Первые экзит-поллы: побеждает Зеленский

Первые данные национального экзит-пола показали, что актер Владимир Зеленский набирает 73,2 процента голосов и побеждает на выборах президента Украины по результатам второго тура, который прошел 21 апреля.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 25,3 процента проголосовавших украинцев, пишет korrespondent.net.

По данным всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале 1+1, Зеленский набирает 72,7 процента, Порошенко — 27,3 процента.

Экзит-пол канала 112 Украина показал следующий результат: Зеленский — 73,7 процента, Порошенко — 26,3 процента голосов избирателей.

Национальный экзит-полл проводится совместно тремя крупными социологическими центрами — фондом Демократические инициативы, Киевским международным институт социологии и Центром Разумкова.