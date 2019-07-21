Первые данные экзит-пола на выборах в Раду появились в зашифрованном виде

Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзит-полов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале. Названия партий в рейтинге замаскированы под названия алкогольных напитков.

«Данные вольера Медведей», — отмечает Найем, намекая на сторонников лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

За его партию, обозначенную в неофициальном рейтинге как «Медведевка», отдали голоса 17,6 процента избирателей. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», названная «Зебровкой», получила 37 процентов голосов. На третьем месте по популярности идет политическая сила Юлии Тимошенко «Батькивщина», которую в неформальных экзитполах еще с президентских выборов называют «Veuve Clicquot» («Вдова Клико») — у нее 5,9 процента. Примерно такой же результат показал «Шоколадный ликер» — партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (5,5 процента).

Также в рейтинге Найема фигурируют партии «Сила и спирт» («Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко) и «Божоле» («Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука). Они набрали 3,2 и 2,6 процента соответственно.

Кроме того, журналистка София Кошкина в своем Telegram-канале опубликовала неофициальные данные Национального экзитпола на 12:00. Согласно ним, «Слуга народа» набирает 41,4 процента, партия Медведчука — 14,1 процента, у «Европейской солидарности» 8,5 процента, следом примерно с таким же результатом идет «Батькивщина». Наконец, партия «Голос» набрала пять процентов поддержки, что позволит ей преодолеть проходной барьер в парламент.

Официально публикация результатов экзит-полов на Украине запрещена до 21:00, напоминает «Лента.ру».