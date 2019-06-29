Первое заседание по подготовки генплана Баку состоялось сегодня

Первое заседание рабочей группы, созданной Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, для координации процесса подготовки генерального плана города Баку, состоялось в Бакинском бизнес-центре, сообщает Trend.

Согласно данным комитета, в состав рабочей группы, представленной ​​руководителями и экспертами разных министерств, государственных комитетов и других соответствующих структур, входят около 100 представителей из 38 организаций. Первое заседание рабочей группы прошло под руководством председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самира Нуриева.

Целями создания рабочей группы являются повышение эффективности работы по подготовке плана капитального ремонта, проводимого Госкомитетом на основании поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, организация обмена информацией между государственными органами и координация усилий по масштабному планированию будущего развития столицы.