Задержаны 2 причастных к обстрелу дипмиссии США в Анкаре

В Турции произведены задержания в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу»..

В Управлении безопасности Анкары сообщили о задержании подозреваемых в столице.

Двое задержанных в ходе допроса признались в участии в нападении на посольство США. Их имена не разглашаются.

Найдена машина, на которой преступники приехали к дипмиссии.

20 августа в 05.30 по зданию американской дипмиссии было произведено шесть выстрелов.

Пострадавших в результате инцидента нет.

42 просмотров
| 2018-08-20T20:12:24+00:00 20 августа 2018, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss