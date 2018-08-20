Задержаны 2 причастных к обстрелу дипмиссии США в Анкаре

В Турции произведены задержания в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу»..
В Управлении безопасности Анкары сообщили о задержании подозреваемых в столице.
Двое задержанных в ходе допроса признались в участии в нападении на посольство США. Их имена не разглашаются.
Найдена машина, на которой преступники приехали к дипмиссии.
20 августа в 05.30 по зданию американской дипмиссии было произведено шесть выстрелов.
Пострадавших в результате инцидента нет.42 просмотров