Первая женщина президент

В Украине первый тур президентских выборов заслонил аналогичные в соседней Словакии. Там 30 марта прошел второй тур, в котором победила 45-летняя Зузана Чапутова. Ее поддержало 58,4 % избирателей. Оппонент — заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович получил 41,59% голосов. После первого тура она набрала 40,5%, Марош Шефчович — 18,7%. Примерно такое же соотношение сохранилось и во втором туре. Явка на выборах составила почти 42%.

Чапутова станет первой женщиной-президентом Словакии. Она вступит на пост 15 июня.

Еще несколько месяцев назад она была неизвестна на общесловацкой политической сцене. В декабре 2017 года она вступила в только что созданную лево-либеральную партию «Прогрессивная Словакия». В ней Чапутова стала заместителем председателя, но в марте этого года, как говорится, сдала партийный билет, чтобы стать независимым кандидатом на выборах.

Известность в стране принесла ее деятельность в качестве адвоката. Она возглавила борьбу против мусорного полигона, который вплотную подобрался к ее родному городу Пезинок. Длительная борьба увенчалась успехом в Верховном суде Словакии и в Европейском суде в Люксембурге. Она защищала женщин и детей от домашнего насилия и помогала малоимущим, у которых не было достаточно средств на адвоката. Активно выступала против коррупции, особенно в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Когда в начале года рейтинг Зузана Чапутовой в соцопросах стал быстро расти, правительственные чиновники начали ее шельмовать, называя «кандидатом с ненормальной ориентацией», «либералом-экстремистом», «продуктом медийного пиара» и «неопытной девушкой». Кое-кого беспокоит обещание нового президента найти заказчиков убийства журналиста и его невесты.

Победа Чапутовой является четким сигналом о том, что подавляющее большинство избирателей хочет превращения Словакии в «добропорядочную страну», в которой будет больше социальной справедливости и уйдет коррупция.

Оппонент Чапутовой Марош Шефчович стал олицетворением нынешней политической элиты. Он — карьерный функционер и дипломат, выходец из Компартии Чехословакии, выпускник МГИМО, с 2010 года — заместитель председателя Еврокомиссии по энергетике, формально независимый, но связанный с правящей партией «Курс — социальная демократия» (Smer).

Зузана Чапутова поблагодарила своих избирателей не только на словацком, но и на языках национальных меньшинств страны — на венгерском и даже на языке ромов, что является абсолютной новинкой для словацкой политики. Свою победу на выборах адвокат прокомментировала достаточно скромно, без излишней триумфальности. «Это возможно прийти в политику со своим собственным мнением. Это возможно — не поддаваться популизму. И это правда, что можно быть деятельным и уверенным без агрессивных речей и персональных нападок».

В последнее время в некоторых странах Европы подымается популистская и право-националистическая волна. В наиболее концентрированном виде таким примером может служить Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

В какой-то мере эту болезнь подхватила и Словакия. В недавнем прошлом премьер-министр от партии Smer Роберт Фицо также начал проводить националистический курс. Возможно, что на каком-то этапе ему бы это и удалось. Тем более, что в Москве Фицо в этом всячески поддерживали, а он со своей стороны постоянно высказывался за снятие европейских санкций против России.

Сильнейший удар последовал в результате убийства журналиста и его невесты. Фицо вынужден был подать в отставку. На выборах его партия потеряла 32 места в парламенте и вынуждена была пойти на коалицию с венгерской партией Most-Hid.

В отличие от Венгрии, где популизм и национализм продолжает расти, в Словакии начался обратный процесс. В 2014 году на президентских выборах победил Андрей Киска. Он занял проевропейские позиции. Хотя полномочия президента Словакии весьма ограничены, тем не менее, Киска сумел переломить евроскептический тренд.

Киска поддерживал Зузану Чапутову, которая представляет так называемый прогрессивный курс — леволиберальную политику реформ, сторонники которой в некоторых странах Центральной и Юго-Восточной Европы в течение некоторого времени пытаются получить более широкую поддержку. Они выступают не только — как классические политические либералы — за верховенство права, прозрачность и эффективное управление, но и, прежде всего, за большую социальную справедливость и широкую общественную солидарность.

Эти две темы практически не обсуждались в течение последних трех десятилетий, но теперь на них существует большой спрос. В большинстве стран региона исследования показывают, что многие люди считают самыми большими проблемами не миграцию или мнимый имперский стиль управления Евросоюза, как внушают политики типа Орбана или Марин Ле Пен, а коррупцию, плохое управление экономикой и финансами, плохую социальную политику.

Вот почему Зузана Чапутова делает упор на моральные принципы в политике и хочет быть президентом всех словаков.

Если ей удастся реализовать хотя бы часть ее планов в политической и социальной сфере, это станет сигналом, который не следует недооценивать и который может привести к кардинальным переменам во всем регионе Восточной Европы.

Выборы в Словакии весьма важны для Украины. Как показали опросы издания Dennik N об отношении ведущих кандидатов к антироссийским санкциям и Украине, Чапутова более принципиальна в этом вопросе. «Санкции были введены из-за иностранной агрессии и нарушения международного права. Я считаю их надлежащими мерами и согласна с ними».

В Киеве надеются, что при президентстве оппозиционерки Словакия будет последовательным сторонником евроинтеграции Украины и восстановления ее территориальной целостности. Тем более учитывая, что президентские выборы многие считают репетицией парламентских, которые состоятся в следующем году. Характерно, Шефчович стал единственным, кто из опрошенных изданием кандидатов не дал четкого ответа за или против в отношении санкций против России.

Сдвиг политики Братиславы от евроскептицизма весьма неприятен Москве. Уже очевидно, что Словакия отойдет от, пусть и словесной, поддержки Кремля в области транспорта энергоресурсов через Украину. Словацкие фирмы приглашены для разработки проекта анбалдинга газотранспортной системы и создания консорциума Брюсселя и Киева для транспортировки газа из России.