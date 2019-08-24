Первая смерть от электронных сигарет зафиксирована в США

В США растет количество тяжелых легочных заболеваний, вызванных употреблением электронных сигарет. Зарегистрирован первый случай с летальным исходом. Министерство здравоохранения штата Иллинойс в пятницу, 23 августа, сообщило о смерти человека, который курил электронные сигареты и был «госпитализирован с тяжелым неизвестным заболеванием легочных путей», информирует Русская Служба DW.

В сообщении отмечается, что министерство вместе с другими ведомствами в сфере здравоохранения выясняет причины смерти пациента. Данных о возрасте, поле и другой информации об умершем не приводится.

| 2019-08-24T09:50:05+00:00 24 августа 2019, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss