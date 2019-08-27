Первая сессия Рады под угрозой срыва

По его словам, срок гарантии системы голосования Рада-3, которая имеет так называемую сенсорную кнопку, истек в 2008 году.

«На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение — это юридическое основание, это доказательство в любом производстве. То есть нельзя подтвердить… и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки… Единственное, чего мы хотим, – чтобы первая сессия не была заблокирована из-за того, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили», — сказал Стефанчук.

По данным Интерфакс-Украина, правоохранители проводили в Раде следственные действия в рамках расследования уголовного производства об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы Рада.