Первая победа «Ньюкасл»а и другие события 11-го тура АПЛ

«Кардифф» – «Лестер» 0:1

Матч открытия тура. Некогда грозный «Лестер» гостил у новичка премьер-лиги. Дела у «Кардифф»а идут не очень хорошо, это сказывается на результатах команды. Игра против «Лестер»а не стала исключением, и гости смогли увезти 3 очка с помощью победы с минимальным счетом, отличился Грей.

«Эвертон» – «Брайтон» 3:1

Традиционно хорошо играющий дома «Эвертон» не испытал особых проблем в игре против гостей из Брайтона. Бразилец Ришарлисон открыл счет в середине первого тайма, но достаточно быстро гости отыгрались стараниями Донка. Пропущенный гол обескуражил хозяев и дал возможность гостям выровнять рисунок игры до перерыва. На второй тайм хозяева вышли с совершенно другим настроем. Коулмен и вновь Ришарлисон трансформировали игровое преимущество на счет в табло. Итоговое 3-1 результат по игре.

«Ньюкасл» – «Уотфорд» 1:0

Новость тура. Команда Бенитеса наконец взяла 3 очка. Вымученная, вязкая, тяжелая игра — это то, что «Ньюкасл» предлагает своим соперникам в этом сезоне. Основываясь на кадровый потенциал – это максимум на что, они могут рассчитывать. Домашний матч против «Уотфорд»а не стал исключением, правда с одной оговоркой. В этот раз подопечные испанского тренера смогли-таки добиться желаемого результата. Эта победа помогла существенно улучшить позицию команды в турнирной таблице.

«Вест Хэм» – «Бернли» 4:2

Все команды Мануэля Пеллегрини играют в зрелищный атакующий футбол. Его «Вест Хем» тоже не исключение, правда, с оговоркой. Прекрасные матчи его команды очень часто чередуют с откровенно провальными. Игра против «Бернли» была не из таких. Команды выдали красивый, результативный матч. На быстрый гол Арнаутовича откликнулся Гудмундссон и сравнял счет. Фелипе Андерсон и Вуд проделали этот же трюк ближе к середине второго тайма. В оставшееся время матча забивали только хозяева. Фелипе Андерсон и Чичарито оформили общий счет 4-2 в пользу «Вест Хем»а.

«Вульверхемптон» – «Тоттенхем» 2:3

Настоящий триллер. Ламела, Моура, а затем и Харри Кейн забивают 3 безответных мяча в ворота «волков» и вроде игра сделана, но начиная с середины второго тайма хозяева забирают инициативу игры в свои руки и градус опасности у ворот Льориса начинает нарастать во вроде бы сделанной игре. Такая расслабленность выливается в пенальти, который реализовывает Рубен Невес. Через десять минут арбитр матча Майк Дин вновь указывает на одинадцатиметровый, который благополучно превращает в забитый мяч Хименез. В оставшееся время осада ворот гостей не спасает хозяев и «шпоры» еле уносят ноги в матче, который по-хорошему они сами чуть не отдали сопернику.

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