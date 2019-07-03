Первая партия азербайджанского карбамида в контейнерах успешно отправлена по БТК в Турцию

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ООО «ADY Container» совершили первую отправку азербайджанского карбамида в контейнерах по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию.

Как сообщает Report, покупателем первой партии, отправляемой контейнерами, является компания «BGN».

Транспортировка была осуществлена путем загрузки мешков с карбамидом на паллетах в контейнеры на заводе SOCAR Carbamide (Азербайджан). Далее загруженные контейнеры были отправлены по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию.

Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Отметим, что 22 октября 2018 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) совместно с дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ООО «ADY Container» совершили первую тестовую закупку и транспортировку карбамидас Марыйского завода (Туркменистан) в Турцию. Автором проекта закупки и транспортировки туркменского карбамида являлась компания Caspian EPC.