Первая нитка «Турецкого потока» начала заполняться газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператор проекта.

«Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода «Турецкий поток». Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию», — говорится в релизе.

«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года», — отмечается в сообщении оператора. (РИА Новости)