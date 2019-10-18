Первая нитка «Турецкого потока» начала заполняться газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператор проекта.

«Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода «Турецкий поток». Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию», — говорится в релизе.

«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года», — отмечается в сообщении оператора. (РИА Новости)

| 2019-10-18T13:45:21+00:00 18 октября 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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