Перу пытается сдержать поток беженцев из Венесуэлы

Власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в ряде регионов страны из-за притока мигрантов из Венесуэлы, сообщает RPP.

Режим ЧП был введен в провинциях Сарумбилья и Тумбес. В правительстве Перу считают, что увеличение числа мигрантов в этих районах страны неизбежно отразится на здравоохранении.

Напомним, жители Венесуэлы тысячами бегут из страны из-за тяжелой экономической ситуации. Они просят убежища в Бразилии, Эквадоре, Перу и других странах. По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы уже достигло миллиона человека.

Ранее власти Перу ужесточили правила въезда через пограничные КПП для беженцев из Венесуэлы.

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