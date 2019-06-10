Персональные данные клиентов российских банков оказались в открытом доступе

Персональные данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и банка «Хоум кредит» оказались в открытом доступе. Об этом в понедельник пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, утечка затрагивает интересы порядка 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспортные данные и сведения о месте работы содержатся в обнаруженных базах, выложенных в интернет в конце мая.

В частности, были обнаружены две базы данных клиентов Альфа-банка, одна из которых содержит сведения о более чем 55 тыс. человек (в основном из Северо-Западного федерального округа), однако отмечается, что эти данные могут быть устаревшими. При этом, как выяснило издание, в открытый доступ попали также данные около 500 сотрудников МВД и порядка 40 человек из ФСБ. Другая база датируется 2018-2019 годами и содержит 504 записи, в которых, помимо имен и номеров телефонов, отображена информация о годах рождения, паспортные данные, а также сведения об остатке на счете, ограниченные в диапазоне от 130 до 160 тыс. рублей.

Еще две обнаруженные базы содержат сведения о клиентах банка «Хоум кредит» и ОТП Банка. В первой находятся данные 24,4 тыс. клиентов, большинство из которых живут в Волгоградской области. В базе ОТП Банка присутствуют данные о 800 тыс. жителей России на 2013 год.