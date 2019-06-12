Перманентное двоевластие

Молдова переживает сейчас самый серьезный политический кризис в своей недолгой истории в качестве республики. И можно сказать, что он достиг своего пика. В стране установилось двоевластие.

Уникальность же ситуации в том, что политический раскол, разделение основных сил произошло не по линии предпочтений «Восток – Запад», а совсем по другому принципу.

Казалось бы, логичнее было ожидать, что, несмотря на все прежние склоки и разногласия, правые силы – Демократическая партия и блок ACUM, найдут в себе силы объединиться в парламентскую коалицию и сформировать новое прозападное правительство, чтобы не допустить к власти пророссийскую Партию социалистов президента Игоря Додона. Но все оказалось гораздо сложнее, чем хотелось бы.

Эта история началась четыре месяца назад, когда по итогам состоявшихся 24 февраля выборов места в новом парламенте оказались практически поровну поделены между тремя основными политическими силами – Партией социалистов, проевропейским блоком ACUM и Демпартией под руководством самого богатого человека страны Влада Плахотнюка.

Молдова – чисто парламентская республика, так что победителям предстояло сформировать коалицию и определить состав нового кабинета. Переговоры шли более трех месяцев — но все впустую. Плахотнюк предлагал блоку ACUM объединиться, но всякий раз получал отказ. И этому есть объяснение. Несмотря на то, что обе силы исповедуют правую прозападную идеологию, единства между ними никогда не было. Все последние годы ДПА была в роли правящей партии, а силы, входящие в ACUM, находились в оппозиции. Более того, летом прошлого года один из лидеров ACUM Андрей Нэстасе победил на выборах мэра Кишинева, что признали и все наблюдательские миссии, но именно ДПА сделала все для того, чтобы тот так и не вступил в должность.

Проблема в том, что как социалисты, так и правые из ACUM видят именно в ДПА источник всех бед страны, которые она переживает в последние годы. И в период нарастания политического кризиса именно Нэстасе исчерпывающе объяснил, почему блок ACUM не будет участвовать ни в каких консультациях с действующим руководством ДПМ: «Поскольку этот клан является ответственным за захват государства, за внешнюю изоляцию страны и подрыв экономики из-за сомнительного захвата наиболее важных экономических активов, за нищету и изгнание людей из страны».

Итогом этих перипетий и стало то, что пророссийские и проевропейские силы в парламенте объединились с президентом, чтобы отстранить от власти самого крупного олигарха страны, создателя ДПМ В.Плахотнюка. Но последний c помощью Конституционного суда «уволил» восставших. Теперь обе стороны утверждают, что легитимная власть — это они.

Стоит отметить, что новый Кабмин пока еще не смог провести ни одного заседания в здании правительства, поскольку оно окружено протестующими из числа сторонников ДПМ и полицейскими, и новых министров туда не пускают.

В то же время, прежний премьер-министр, член ДПМ Павел Филип провел параллельное заседание своего кабинета, продемонстрировав, что предыдущая власть продолжает считать новое правительство нелегитимным.

Но самое неожиданное и удивительное во всей этой ситуации – единодушие, которое проявили практически одновременно Москва, Брюссель и Вашингтон, однозначно поддержав парламентскую коалицию и созданное ею новое правительство. Это одно из тех событий на международной арене, наблюдать которые приходится крайне редко.

В поддержку «антиолигархических» сил высказалось посольство США в Молдове, посольство России, Европейская комиссия, самая крупная фракция Европарламента. «Надеюсь, неожиданная коалиция поможет вывести страну из-под доминантного влияния одного олигарха. Конституционный суд Молдовы показал пример беспрецедентного дефицита независимости», — заявила Ребекка Хармс, глава группы Европарламента по парламентскому сотрудничеству со странами Восточного партнерства.

На фоне растущей иностранной поддержки парламентарии обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на решения Конституционного суда и в Совет безопасности ООН с просьбой оценить ситуацию в Молдове. Более 80-ти молдавских НПО также встали на защиту парламента и нового правительства.

То есть, все идет к тому, что страной будут управлять социалистка Зинаида Гречаная (новый спикер парламента) и сопредседатель прозападного блока ACUM Майя Санду (новый премьер-министр).

Вообще-то, логика в таком союзе левых и правых есть. В целом это можно назвать отражением реальных политических предпочтений рядовых молдаван. Вспомним, развал СССР именно эта республика пережила крайне болезненно. Закрылись практически все крупные производства, и трудоспособной части населения не осталось ничего, кроме как податься на заработки за рубеж. Причем, примерно половина из них подалась на стройки в Россию, а другая половина предпочла искать работу в родственных по языку и культуре Румынии, Италии и Португалии. Как следствие, у самих этих людей и у их родственников, остающихся дома, соответствующим образом выстраиваются и политические настроения. Таким образом, уникальность Молдовы состоит еще и в том, что уже долгие годы электорат ее поделен почти поровну между «западниками» и «славянофилами».

Вопрос теперь в том, как долго новому правительству придется бороться с прежним – у которого нет никакой международной поддержки. А дальше, не исключено, начнется грызня уже внутри самой коалиции. То есть, хоть и в другом «формате», но двоевластие продолжится.