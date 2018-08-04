Пэрис Хилтон прибыла в ТРСК

Американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон прибыла в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) для участия в мероприятии, которое состоится в одном из местных отелей, сообщает агентство «Анадолу»
Хилтон прилетела в ТРСК на частном самолете, принадлежащем отелю Limak в районе Бафра, где состоится мероприятие.
В аэропорту Эрджан известную модель встретили министр туризма ТРСК Фикри Атаоглу и другие официальные лица.
Хилтон сообщила журналистам в аэропорту, что рада находится в ТРСК.
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