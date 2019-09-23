Периодически поступают обращения для регистрации имен и фамилий в качестве товарного знака — агентство

Названо количество обращений, поступивших в этом году в Агентство по интеллектуальной собственности для регистрации товарных знаков.

В агентстве заявили, что в течение этого года для регистрации товарного знака поступило 1 626 обращений (исковых заявлений).

После рассмотрения обращений соответствующими отделами агентства, 207 товарных знаков были зарегистрированы, а 9 отклонены.

В агентстве отметили, что в структуру поступают обращения от граждан для регистрации имен и фамилий в качестве товарного знака: «Обращения от граждан в связи с регистрацией имен и фамилий в качестве товарного знака поступают периодически».

| 2019-09-23T16:10:24+00:00 23 сентября 2019, 20:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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