Переводчика Трампа еще не вызывали для дачи показаний, заявили в Госдепе

Государственный департамент США пока не получал официальных запросов о вызове переводчика президента США Дональда Трампа, принимавшего участие в его встрече один на один с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила в среду журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«На этот момент нет ни одного официального запроса ни от одного из комитетов конгресса на появление там переводчика», — сказала она, добавив, что госдепартамент готов сотрудничать с парламентом.Ранее ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, выступили с призывами, чтобы переводчик, который присутствовал на закрытой части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США. Эту идею в своих микроблогах Twitter высказали, в частности, сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин и конгрессмен Джо Кеннеди III. Как уточняет издание Huffington Post, Джин Шахин в данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам сената США Бобу Коркеру письмо с просьбой провести заседание. Пресс-секретарь Коркера пока не уточнила, поддержит ли чиновник это предложение.

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| 2018-07-19T00:12:54+00:00 19 июля 2018, 06:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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