Переутомление признали болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила новую версию Международной классификации болезней (МКБ), передает РИА «Новости».

Министры здравоохранения стран, входящих в ВОЗ признали, что переутомление является психологическим расстройством. В классификации эта болезнь включена в раздел по синдрому эмоционального выгорания (СЭВ).

Согласно ВОЗ, переутомлением является физическое и психическое истощение из-за хронического стресса, связанного с работой.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств.