Переутомление признали болезнью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила новую версию Международной классификации болезней (МКБ), передает РИА «Новости».

Министры здравоохранения стран, входящих в ВОЗ признали, что переутомление является психологическим расстройством. В классификации эта болезнь включена в раздел по синдрому эмоционального выгорания (СЭВ).

Согласно ВОЗ, переутомлением является физическое и психическое истощение из-за хронического стресса, связанного с работой.

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств.

| 2019-05-25T23:29:21+00:00 25 мая 2019, 23:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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