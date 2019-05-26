Переутомление и игроманию ВОЗ признала болезнями

Всемирная организация здравоохранения одобрила 11 версию Международной классификации болезней (МКБ-11) на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте ВОЗ 25 мая.

Переутомление, также называемое Синдром эмоционального выгорания, описывается как «физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой».

В случае с игроманией, чтобы диагностировать ее как заболевание, а не увлечение, необходимо зафиксировать ненативное влияние компьютерных игр на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни. Обычно игровое расстройство наблюдается в течение по крайней мере 12 месяцев.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.