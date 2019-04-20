Перетягивание одеяла

Сразу после встречи в Москве глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве их российского коллеги Сергея Лаврова, последовала новая весть. Министр иностранных дел Азербайджана заявил на совместном брифинге со своим польским коллегой, что госсекретарь США Помпео предложил провести следующую встречу глав МИД в Вашингтоне.

«Последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве по инициативе моего российского коллеги Сергея Лаврова. При двукратном-трехкратном увеличении усилий совместно с Россией можно надеяться на продвижение в урегулировании конфликта, — цитирует его РИА «Новости».

— Вчера было получено приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также приложит собственные усилия для достижения прорыва в разрешении конфликта».

Комментируя данное сообщение, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что очевидна геополитическая конкуренция: сразу после встречи в Москве, американская сторона выступает с инициативой встречи в Вашингтоне.

Говоря о так называемом «Плане Лаврова», эксперт отметил, что согласно этому плану Азербайджану возвращаются пять районов, а потом нужно деблокировать Армению и другие коммуникации, затем предусмотрен ввод миротворцев в конфликтную зону.

«О «Планах Болтона» в карабахском урегулировании ничего не известно. Есть предложение США, в котором говорится, что должны быть возращены сразу все 7 районов, и это совпадает с положением мадридских принципов. Так что это не «план Болтона», а требование мадридских принципов», — считает политолог.

По его словам, это позитивный момент, что американская сторона настаивает именно на этой части мадридских принципов, считая эти территории азербайджанскими.

«Но как бы то там ни было, действия американской стороны носят запоздалый характер. США долгое время участвовали в переговорном процессе постольку поскольку», — добавил он.

В свою очередь другой политолог, Зардушт Ализаде комментируя последние события вокруг карабахского конфликта, сказал, что никто из сопредседателей МГ ОБСЕ не думает о реальном урегулировании карабахского конфликта.

«Реальное урегулирование возможно только в условиях соблюдения интересов Азербайджана и Армении и тех людей, которые будут проживать в Карабахе. Этому способствует только Аландская модель урегулирования. Но эта модель не подходит России, потому что она не хочет урегулирования конфликта, ей выгодно держать этот конфликт замороженным», — сказал эксперт.

Он также добавил, что по понятным причинам на урегулировании конфликта не настаивают американские и французские посредники.

«Решение конфликта зависит от воли народов, а это зависит от уровня сознательности граждан Армении и Азербайджана. Так что посредники не заинтересованы в урегулировании конфликта. С другой стороны, если поговорить с простым армянским обывателем, для него Армения одержала историческую победу, это абсолютно больное существо, то же самое, если поговорить с азербайджанцем. Токсикация населения в наших странах не имеет пределов», — считает эксперт.

Ализаде говоря о том, могут ли начаться широкомасштабные военные действия, если не будет прогресса в переговорном процессе, подчеркнул, что военные действия могут начаться только по приказу Москвы.

«Без желания России, ни Армения, ни Азербайджан не могут принять решение о начале широкомасштабных военных действий. Это означает, что даже, если эти страны захотят выйти из под контроля, Россия никогда им этого не позволит», — резюмировал он.