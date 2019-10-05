Переписываться в WhatsApp стало опасно

Эксперт в области кибербезопасности сообщил об уязвимости в мессенджере WhatsApp.

Злоумышленники могут легко получить доступ к переписке на удаленном устройстве, отправив жертве вредоносный файл GIF.

Проблема касается мессенджера WhatsApp, установленного на смартфонах с системами Android 8.1 и Android 9, сообщает «ЗВЕЗДА«.

Как только получатель открывает гифку, хакеры могут просматривать сообщения и изображения на его смартфоне.

Владельцам смартфонов с системами Android 8.1 и Android 9 рекомендовано как можно скорее обновить свои мессенджеры, так как в свежей их версии уязвимость уже закрыта.

| 2019-10-05T21:51:08+00:00 5 октября 2019, 23:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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