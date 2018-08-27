Переписку Вселенского патриарха пытались украсть российские хакеры

Российские хакеры из группировки Fancy Bear несколько лет пытались украсть частную переписку высокопоставленных деятелей православной церкви, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея I, настоятеля Константинопольской православной Церкви. Об этом со ссылкой на данные входящей в Dell компании Secureworks, специализирующейся на компьютерной безопасности, сообщает Associated Press.

В частности, агентство изучило список из 4700 почтовых адресов, которые интересовали хакеров. Среди них адреса ближайших помощников патриарха Варфоломея.

Secureworks получила данные о попытках сломать аккаунты священников в 2015 и 2016 годах.

Агентство в свою очередь узнало о рассылке в октябре 2017 года электронного письма якобы только что назначенного главы пресс-службы патриарха Никоса-Георгиоса Папахристу. Автор письма предлагал открыть файл с предложениями по улучшению отношений церкви с общественностью и журналистами. При клике на файл на компьютер получателя загружалось шпионское ПО. Эксперты в сфере компьютерной безопасности не смогли установить, кто разослал письма.

Источники в церкви сказали агентству, что их встревожило, что хакер был в курсе назначения Папахристу и обладал стилем оформления посланий к духовенству.

Источники в Константинопольской церкви сообщили, что Варфоломей I электронную почту не использует. Ею пользуются его помощники, в том числе митрополиты, которые участвуют в принятии решения об автокефалии для Украинской церкви. Собеседники издания подтвердили, что были попытки взлома ящиков этих священников на Gmail.

По оценке агентства, это свидетельствует о том, как высоки ставки «в борьбе Москвы и Киева за религиозное будущее Украины».

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