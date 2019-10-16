Переписали или списали?

Правда ли, что перепись охватила не все население, и куда, в таком случае, дели бюджетные миллионы?

Наиболее актуальной темой, обсуждаемой в обществе и социальных сетях, остается проблема неполного охвата населения всеобщей переписью. Почему это произошло и куда, в таком случае, дели выделенные бюджетные средства? По мнению руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, в случае достоверности распространяющейся информации, ситуация требует детального расследования.

«Это тем более важно, что итоги переписи имеют решающее значение для определения контуров экономической политики, которая будет осуществляться в Азербайджане в ближайшей перспективе и после 2020 года», — сказал Байрамов.

По словам экономиста, многие наши граждане могли остаться в стороне от процесса статистического сбора, обобщения и анализа информации, пребывая за границей. Однако в случае, если перепись обошла стороной граждан, находящихся на территории страны и проживающих в своих домах, это обстоятельство требует самого тщательного изучения. Эксперт подчеркнул, что сведения о численном составе населения, о том, как оно размещается на территории страны, а также другие данные, представляют огромную важность для определения перспектив социально-экономического развития страны. Иначе говоря, перепись — это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования,

Немногим ранее «Зеркало» уже поднимало эту тему https://zerkalo.az/zavershilas-vseobshhaya-perepis-naseleniya-a-vas-poschitali/ввиду многочисленных отзывов граждан в социальных сетях, сообщивших, что переписчики к ним не приходили. По итогам переписи иные гражданские активисты и представители экспертного сообщества инициировали собственные опросы подписчиков в социальной сети Facebook. Примечательно, что на вопрос, кто принял участие в переписи, большинство отписавшихся ответили отрицательно. Люди пишут, что к ним даже не постучались.

«Пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос за последние несколько дней — пришли ли к вам переписчики? — поделился своими наблюдениями Байрамов. — В этой связи нелишне отметить, что перепись проводилась с 1 по 10 октября этого года, а соответствующий указ главы государства был подписан еще 7 сентября 2016 года. Получается, у правительства было в запасе более трех лет на подготовку к переписи, однако обсуждения в социальных сетях и обращения граждан в ЦЭСР выявили нелицеприятную ситуацию — оказалось, что многие люди не приняли участия в этом процессе».

При таком стечении обстоятельств возникает еще один немаловажный вопрос. По словам экономиста, из государственного бюджета сего года на реализацию в стране всеобщей переписи населения было выделено 23,2 млн. манатов — в среднем 2 маната 30 копеек на человека, или 9 манатов 20 копеек на семью. То, что процесс охватил не всех граждан, вызывает сомнения в целевом использовании этих денег.

Но главное, именно перепись позволяет узнать точную цифру численности населения, находящегося в стране, сведения о его составе и условиях его жизни. Главное же, что эти результаты могут быть собраны в самые разные таблицы, и по ним можно будет судить о «качестве населения» не только всей страны, но и разным категориям и регионам. Она дает возможность оценить динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи. Упомянутая информация служит основой для перспективных расчетов численности населения и основных характеристик социально-экономической ситуации в стране в ближайшие годы.

«В довесок этому данные, полученные в результате переписи, помогают определить географическое местоположение более квалифицированных кадров, а также количество квалифицированных кадров в Азербайджане, граждан со знанием иностранных языков, показатели внутренней миграции, физические возможности людей. Такая информация также важна с точки зрения организации занятости людей с ограниченными возможностями, выявления показателей неформальной занятости и определения оборота нелегальной экономики. Такие данные либо невозможно, либо очень сложно получить в официальной статистике», — подчеркнул эксперт и заметил, что речь не просто о фиксации данных — полученная в результате переписи информация имеет определяющее значение для экономической политики в последующие годы.