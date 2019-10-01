Перепись населения этого года будет отличаться от предыдущих

В очередной переписи, которая будет проведена с 1 по 10 октября, в целом отражены 52 вопроса, в том числе 46 вопросов в опросном листе и 6 вопросов в бланке переписи.

Об этом сегодня сказал председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов на пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), передает во вторник Trend.

Председатель комитета сообщил, что вопросы в переписи этого года, отличаются от вопросов двух предыдущих по охвату и масштабу.

«Таким образом, в отличие от двух предыдущих переписей, в этом году, наряду с тем, что вопросы оформлены шире, впервые отражены вопросы о здоровье, а также инвалидности и состоянии здоровья людей», — сказал Будагов.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Азербайджане начинается перепись населения, которая продолжится до 10 октября. На каждые 300 человек предусмотрен один переписчик. На 14 тысяч человек предусмотрено создание одного пункта и на пять переписчиков — инструктор-контролер.

В результате составления организационных планов по административно-территориальным единицам Азербайджана, территория страны охвачена 720 пунктами переписи, 6777 инструкторами и 33907 переписчиками.

| 2019-10-01T16:40:29+00:00 1 октября 2019, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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