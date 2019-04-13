Переобуться в воздухе: мастер-класс от Брахмана Кульбитова

Я был когда-то странной

Игрушкой безымянной,

К которой в магазине

Никто не подойдет.

Теперь я Чебурашка,

Мне каждая дворняжка

При встрече сразу

Лапу подает!

Эта песня очень нравилась Брахману Кульбитову. Она напоминала ему о временах, когда он пробовал себя в страховом бизнесе, попутно ища возможность сделать стремительную карьеру в общественно-политической жизни южного города. Выбор перед ним открывался не великий, да и очередь к владельцам седалищ, расцеловав которые можно было достигнуть поставленной цели, была длинной. Но, Брахман, повторяя известные слова вождя мирового пролетариата, пошел другим путем. Он стал писать посты на всех дискуссионных площадках, справедливо полагая, что тут его могут заметить и выдвинуть.

План Кульбитова сработал. Его действительно заметили и выдвинули. Да так, что до сих пор, аки героиню известного кинофильма, обратно задвинуть не могут. Не знаю точно, за какой временной период в цирке медведя учат кататься на велосипеде, но Брахман был превращен в журналиста из страхового агента за пару месяцев. Причем, сразу в главреда. Кульбитов не был стажером, не ходил на пресс-конференции, не делал интервью, не писал репортажей. И тем не менее, Брахман был усажен в кресло руководителя новоткрывшегося информационного агентства.

Перед ним была поставлена цель превратить агентство в ведущее СМИ южного города, дабы играть весомую роль в его общественно-политической жизни. Кульбитов обещал это сделать. Он в то время готов был обещать все, что угодно, дабы ему дали вкусить посидеть в кресле главреда. Он был очень послушен, регулярно принимая вид послушный и придурковатый перед тем, кто его в это кресло усадил. Такое рвение Брахмана не осталось не замеченным, и ему вскоре дали возможность возглавить старейшую газету южного города «Местный труженик».

О, это был поворотный момент в жизни Кульбитова. Из «игрушки странной» он был превращен в чиновника, который имеет в кабинете правительственный телефон, ездит на авто с правительственными номерами и может активно монетизировать свой новый статус. Жизнь заиграла новыми красками и, уже вскоре Брахман стал бронзоветь. Он мог улететь на Новый Год отдыхать, не заплатив своим авторам причитающегося гонорара. Он мог выдавать журналистам зарплату частями, путешествуя по миру и даже не задумываясь о том, что все эти ништяки ему достаются только потому, что люди пашут в возглавляемых им изданиях на износ.

Но, это был далеко не полный перечень достоинств Брахмана. Он продемонстрировал редчайшую способность переобуваться в воздухе, легко и непринужденно изменив тому, кто его превратил из игрушки безымянной в Чебурашку. Кульбитов самозабвенно теперь принимал вид смиренный, послушный и придурковатый перед иным покровителем. За готовность играть такую роль ему прощалось многое. В том числе и превращение общественно-политического СМИ в классическое «желтое издание», которое потчует читателей рассказами об обладательнице стальной попы и публикует кадры изнасилования человеком собаки.

Но все эти «мелочи» мало беспокоили и самого Брахмана. Он занимался вверенными ему СМИ по остаточному принципу, больше используя их для самопиара и рассказа о своем новом увлечении. Кульбитов стал и «большим специалистом» по футболу. А как же! Ведь, Брахман много смотрел футбол по телевизору. Что же еще нужно, чтобы быть еще и футбольным чиновником?! Тем более для главреда двух СМИ, который не был никогда журналистом.

Собственно, хоть проктологом. Но, зачем же так сильно отрекаться от того, кто тебя в люди вывел?! Зачем демонстрировать животный страх за свой статус и должность, опасаясь любых открытых способов демонстрации благодарности и уважения к тем, кто дал тебе то, что ты имеешь ныне? Ответ на этот вопрос знал только Брахман Кульбитов. Он философски рассуждал, декламируя известное стихотворение неизвестного автора: «Если б я имел коня — это был бы номер, если б конь имел меня — я б, наверно, помер». Помирать наш «герой» не собирался. Он мечтал о новых карьерных достижениях. Мечтал, слушая любимую песенку.