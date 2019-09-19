Перенос памятника маршалу Коневу в музей прокомментировали в МИД Чехии

Если для памятника советскому маршалу Ивану Коневу будет найдено новое, достойное место, это будет соответствовать обязательствам, вытекающим для Чехии из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года, заявил в среду журналистам глава МИД Томаш Петршичек, сообщает РИА Новости.

На минувшей неделе члены руководства района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, после длительных дебатов приняли решение перенести его в один из музеев и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям Праги в 1945 году. В связи с этим МИД РФ заявил о своем возмущении циничным решением районных властей и выразил сожаление, что Чехия допустила подобное развитие событий.

«Если мы найдем достойное место для памятника, то мы не нарушим свои обязательства, вытекающие из данного договора», — сказал Петршичек, добавив, что пока он ничего не знает о каких-либо ответных мерах, которыми погрозили некоторые российские политики в связи с решением властей Праги-6.

«Это, главным образом, медиальная риторика», — сказал глава чешского МИД.