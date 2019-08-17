Перенджиев: «Кашмирский конфликт напоминает ситуацию между Азербайджаном и Арменией»

О ситуации вокруг Кашмира, о том, к чему может привести столкновение двух ядерных держав, рассказал в интервью # доцент кафедры политологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

— Как Вы считаете, к чему может привести обострение отношений между Пакистаном и Индией, ведь это конфликт двух ядерных государств?

— История развития конфликта между Индией и Пакистаном в последнее время показывает, что он может оставаться в рамках приграничного локального вооруженного конфликта, который исключает развертывание полномасштабных боевых операций. И тем более, применение ядерного оружия. Хотя, безусловно, потенциально, подобные угрожающие сценарии исключать никогда нельзя. Поэтому, когда происходит вспышка насилия в штатах Джамму и Кашмир, тут же мировое сообщество действует по стихотворному высказыванию русского поэта Юрия Лермонтова – ставит «ушки на макушке». То есть, не только внимательно следит за событиями, но и начинает, на уровне Чрезвычайных и Полномочных Послов, как своих в Нью-Дели и Исламабаде, так и Послов Индии и Пакистана в своих столицах, активно обсуждать очередное обострение конфликтной ситуации и искать пути по скорейшей деэскалации.

Подобное происходит и в настоящее время. На обе конфликтующие стороны оказывается беспрецедентно сильное давление как раз в целях недопущения увеличения масштабов и степени интенсивности вооруженного конфликта, снижения степени напряженности. Поэтому обострение ситуации будет снижено в ближайшее время до … следующего обострения, пусть и пригранично-локального. Практически, всё это напоминает обстановку на линии огня между вооруженными силами Азербайджана и Армении.

— Пакистан поддерживают Китай и США, в то время как Россия активно продает оружие Индии. Стоит ли ожидать геополитическое столкновение между мировыми державами?

— Нет, в данной ситуации нет условий для столкновения России, Китая и США. В этом случае работает совсем другая логика развития событий. Напомню, что Россия, Китай и Индия входят в БРИКС – международную организацию, которая выступает за координацию взаимодействия в процессе формирования многополярного мира, поддержку идей и инициатив в отношении новой системы устойчивого роста, укрепления и большей координации сотрудничества в экономической сфере.

Одновременно, Россия, КНР, Индия и Пакистан являются членами Шанхайской организации сотрудничества, главными задачами которой провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком,а также развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.

Поэтому в разрешении индо-пакистанского конфликта играют бóльшую роль официальные Москва и Пекин, чем Вашингтон. Собственно, ШОС в настоящее время является основным международно-политическим инструментом поддержки стабильных отношений между официальными Нью-Дели и Исламабадом. В этом процессе роль США постепенно снижается.

— Как данный конфликт может повлиять на весь регион и в частности на постсоветскую Центральную Азию?

— Возможно, данный конфликт и мог бы серьезно повлиять на страны Центральной Азии. Но дело в том, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан также являются государствами – членами ШОС, а Афганистан и Монголия имеют в ней статус наблюдателей. Поэтому скрепляющий фактор Шанхайской организации сотрудничества, где ведущую роль играют две мировые державы – Россия и Китай, позволит, даже без помощи США, справиться с обострением индо-пакистанского конфликта. А официальному Вашингтону мы говорим в данном случае, что лучшая помощь от него – не мешать официальной Москве и Пекину в деле стабилизации обстановки в штатах Джамму и Кашмир. И уж тем более требуем от США не вмешиваться во внутренние дела, как самих России и КНР, так и других государств Центральной Азии и на постсоветском пространстве.