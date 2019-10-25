Перейти полностью на плавающий курс в Азербайджане пока невозможно

Переход к режиму полностью плавающего курса в Азербайджане невозможен в 2020 году. Это возможно только в случае перехода на режим таргетирования инфляции.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции.

«Если сегодня низкая инфляция, это означает стабильность курсов и курсовых ожиданий. Если мы акцентируем внимание в других вопросах, то полный переход на плавающий курс невозможен. В мире существует 70 стран-экспортеров нефти. Только в 24-25 из них это возможно», — добавил глава ЦБА.

По словам Рустамова, существует несколько условий для перехода к режиму полностью плавающего курса: «Одним из них является расширение рынка государственных ценных бумаг, что будет способствовать значительному расширению межбанковского денежного рынка. Некоторые банки на сегодняшний день обладают значительной ликвидностью, а некоторые нет. Сегодня мы не видим активного межбанковского рынка, потому что они имеют слабую залоговую базу. Между банками должно быть взаимное доверие. Если банк с высокой ликвидностью не верит в банк с низкой ликвидностью, невозможно говорить о доверии. Мы стараемся, чтобы все торговые операции с государственными ценными бумагами осуществлялись на платформе Bloomberg».