Переименование столицы Казахстана обойдется в 125 миллионов долларов

Переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан может обойтись примерно в 125 миллионов долларов, считает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Как сообщает РИА Новости, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В среду парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ.

«Переименовать столицу дело не дешевое, и основные расходы будут осуществлены за счет бюджета. Основные направления трат: печать новых документов для горожан – примерно 80 миллионов долларов, изготовление новых вывесок и указателей – примерно 25 миллионов долларов, изготовление новых карт – примерно 5 миллионов долларов», — заявил Разуваев в комментарии, опубликованном на сайте аналитического центра.

Он также напомнил, что государственные учреждения должны будут обзавестись новой редакцией конституции и многих законов, в которые нужно будет внести изменения, поскольку сейчас во всех документах город именуется «Астана». На это потребуется примерно 15 миллионов долларов, оценил эксперт.

Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов ранее сообщал, что сумма затрат, которые повлечет за собой переименование столицы, еще не посчитана. По его словам, деньги будут изысканы в республиканском и местном бюджетах (media.az)