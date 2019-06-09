Переходный военный совет Судана призвал прекратить акции протеста

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в воскресенье, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.

«Военный совет не препятствует возвращению к переговорам и достижению компромиссных решений… Мы открыты для любых инициатив и призываем «Силы за свободу и перемены» отказаться от призыва к гражданскому неповиновению», — сказал Каббаши. При этом он подчеркнул, что акция оппозиции не отразилась на жизни страны. «Но мы сожалеем в связи с обострением ситуации и акцией гражданского неповиновения в нынешних сложных условиях», — сказал официальный представитель военсовета.(РИА Новости)