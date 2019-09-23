Переход к динамическим кодам платежных карт послужит большей защищенности владельцев

Cо следующего года владельцы пластиковых карт азербайджанских банков не смогут использовать статические 3D-коды, информирует Report со ссылкой на источник в банковском секторе. Международные платежные организации Visa International и Mastercard ввели запрет на их использование для азербайджанских банков.

По данным агентства, с 2020 года в республике станет возможным использование только динамических 3D-кодов, а запрет обусловлен тем, что статические коды считаются ненадежными с точки зрения безопасности. В частности отмечается, что постоянный код используется в ходе транзакций неизменно.

По словам банковского эксперта Акрама Гасанова, это решение было ожидаемо, международные платежные системы пытаются заставить наши банки, наконец, перейти к распространенной в мире системе использования динамических кодов платежных карт.

«Дело в том, что платежные карты со статическим кодом зачастую используют мошенники, поскольку 3D-коды такого образца не меняются, — сказал он «Зеркало». — Мошеннические операции с платежными картами широко распространены при снятии денег с банкомата путем внедрения в эти устройства специальных ловушек для выявления кода. Посторонние лица узнают пинкод, подделывают банковский пластик и изымают деньги. Пользование пос-терминалом также сопряжено с рисками для владельцев платежных карт старого образца. Мошенники тоже владеют высокими технологиями, они используют продуманные способы воровства и статические 3D-коды становятся питательной почвой».

В отличие от статического, динамический пин-код постоянно меняется, с периодом, который задает сам банк. «Новый пин-код либо отображается на телефоне владельца, либо же на оборудовании, с которого производится платеж. Естественно, такая система становится препятствием для мошенников. В свою очередь платежные системы, в основном такие, как Visa International и Mastercard, заинтересованы в максимальной надежности своих платежных карт, поскольку это увеличивает количество пользователей и люди верят в систему. Кроме того, не приходится каждый раз при несанкционированном использовании средств с карты клиента заниматься расследованиями, ведь это отнимает массу сил, времени и денег», — рассказал собеседник.

По его свидетельству, переход к динамическим кодам рассчитан на увеличение эффективности, однако в нашей стране эта система не получила распространения, поскольку местные банки после кризиса 2015 года мало вкладывают в информационные технологии: «Метод «пинка» в данном случае будет действенным, в итоге переход к динамическим кодам платежных карт послужит большей защищенности наших потребителей, однако банкам придется немного вложиться в новую систему».