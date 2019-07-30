Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы начнутся на этой неделе

Новый раунд переговоров политических сил Венесуэлы в рамках «процесса Осло» начнется на этой неделе, конкретная дата и место будут объявлены позднее. Об этом заявил во вторник представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуаидо в США Карлос Веккьо, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

«На этой неделе будет еще один раунд», — сказал он. Веккьо при этом отказался сообщить конкретную дату, он также не уточнил, где они будут проходить. «Это будет объявлено делегацией и президентом (лидером оппозиции страны Хуаном Гуаидо — прим. ТАСС)», — подчеркнул он.