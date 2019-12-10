Переговоры по Сирии начались в Нур-Султане

Четырнадцатый раунд переговоров в «астанинском формате» по урегулированию ситуации в Сирии начался в Нур-Султане, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что участие в переговорах примут представители Дамаска и оппозиционных вооруженных групп Сирии, а также страны-гаранты Россия, Турция и Иран.

На осуждение будут вынесены вопросы продвижения политического процесса с учетом создания Конституционного комитета по Сирии в Женеве и ситуация в Заевфратье и Идлибе.

В настоящий момент к двусторонним консультациям приступили делегация сирийского правительства, возглавляемая постоянным представителем Сирии в ООН Башаром Джаафари, и представители России под руководством спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева.