Переговоры по Сирии начались в Нур-Султане

Четырнадцатый раунд переговоров в «астанинском формате» по урегулированию ситуации в Сирии начался в Нур-Султане, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что участие в переговорах примут представители Дамаска и оппозиционных вооруженных групп Сирии, а также страны-гаранты Россия, Турция и Иран.

В настоящий момент к двусторонним консультациям приступили делегация сирийского правительства, возглавляемая постоянным представителем Сирии в ООН Башаром Джаафари, и представители России под руководством спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева.

| 2019-12-10T10:29:08+00:00 10 декабря 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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