Переговоры между сторонами на климатическом саммите в Мадриде продлили до 15 декабря

Переговоры между делегациями на проходящей в Мадриде Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) продлены до 15 декабря. Сообщение об этом появилось в воскресенье на странице конференции в Twitter.

Следующее заседание состоится в 15:30 в воскресенье. «Я прошу [задействовать] все ваши силы, чтобы получить амбициозное соглашение. Я рассчитываю на вас в достижении консенсуса», — обратилась к участникам саммита председатель COP-25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт.

Саммит начался 2 декабря и должен был завершиться 13 декабря. Переговоры между делегациями были продлены, поскольку стороны не могли согласовать итоговый документ.

Так, как передавало агентство EFE, у участников COP-25 не получалось договориться в том числе по шестой статье Парижского соглашения по климату, которая регулирует рынок выбросов углерода в атмосферу. Это один из основных инструментов правительств по сокращению выбросов углекислого газа, которые являются причиной изменения климата.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии, однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро.

В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. При этом саммит проходил под председательством Чили.(ТАСС)