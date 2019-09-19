Переговоры между Ираком и Россией о закупке С-400 не ведутся

Москва и Багдад на данный момент не ведут переговоры о закупке Ираком зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом заявил в четверг посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

«Мы не ведем такие переговоры, нет и намека на это», — сказал дипломат, добавив, что этот вопрос задается ему на каждом мероприятии.

В ходе своего визита в Москву в феврале 2018 года министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что Багдад внимательно изучает вопрос закупки зенитных ракетных систем С-400. В середине мая посол Ирака в Москве сообщил, что Багдад решил приобрести С-400 у России.